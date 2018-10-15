Бурятские медики впервые пересадили пациенту искусственную кожу

Сегодня, 13:30 \\ Наука

Первые анализы после операции показали положительные результаты.

В начале 2018 года сотрудниками Бурятского государственного университета совместно со специалистами медицинского центра был создан материал, способный заменить человеку утраченный фрагмент кожи. Таким материалом стала коллаген-ламининовая матрица. Именно коллаген и ламинин являются производными кожных клеток. Первое вещество получают из лабораторных крыс, точнее из их сухожилий. Ламинин воспроизводится специальными клетками, которые потом истребляются. Такое вещество можно достать только в Европе или Соединенных Штатах.

Новый материал, полученный российскими учеными, не имеет в составе человеческих клеток. Это дает ему более широкую многофункциональность, а также более удобные условия хранения. К тому же, материал легче приживается на новом месте. Трансплантацию искусственной кожи уже начали практиковать в отделении гнойной хирургии в Бурятии. На данном этапе проведены две операции, которые считаются успешными. «Такой метод позволит медикам не делать вторую рану пострадавшему. Ведь раньше, на место пострадавшей кожи приходилось брать материал в другой точке тела», - сообщил руководитель данного проекта.

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Автор - Антон Словацкий
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