Несмотря на смертельный риск Илон Маск на 70% уверен, что отправится на Марс

Миллиардер и гендиректор компании Space X понимает, что для человека на Красной планете куда больше угроз, чем на Земле. Однако, Илон Маск все равно думает о полете на Марс.

Илон Маск дал интервью изданию Axios. Во время беседы ему задали вопрос о том, какова вероятность того, что он сам отправится на Марс. Илон Маск заявил, что он на 70% уверен в своем путешествии на Красную планету. По словам инженера, он практически полностью думает о полете на Марс, но это может осуществиться лишь тогда, когда «билет» на планету будет стоить примерно пару сотен тысяч долларов.

Журналисты отметили, что при такой цене на путешествие многие обеспечнные люди захотят летать на Марс. По словам Илона Маска, это не совсем так, ведь многие знают о смертельных рисках и угрозах для жизни человека на Красной планете. Сам же он практически решился на полет, несмотря на смертельный риск.

По словам Илона Маска, даже в случае успешной посадки на Марс, человек столкнется с рядом трудностей. «Покорителю» Красной планеты придется постоянно и тяжело работать над созданием базы. Помимо этого, есть риск того, отправившийся на Марс человек уже не сможет вернуться на Землю.