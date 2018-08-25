Ученые разрабатывают систему, с помощью которой смогут "видеть" сквозь стены

Международная группа специалистов работает над созданием технологии "трекинга" объектов внутри помещений. С ее помощью можно будет отследить позиционирование объекта, который находится внутри зданий.

Специалисты из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПБПУ) совместно с учеными Восточно-педагогического высшего учебного заведения и Индийского технологического института Рурки хотят научиться «видеть» сквозь стены. Известно, что в настоящее время существуют определенные аналоги данной технологии. Однако, как сообщают эксперты, они недостаточно точны и не могут с достоверностью до сантиметра сопровождать объект внутри помещения от двери до двери. А именно это входит в число главных задач.

Руководитель проекта, доктор технических наук, профессор СПбПУ Владимир Баденко отметил, что новая разработка более выгодна для реализации производства без участия человека. Она позволит как можно точнее и оперативнее перенастраивать высокоточный маршрут перемещения обрабатываемых изделий.

Сообщается, что Россия уже нашла партнера, который будет заниматься внедрением системы в широкое производство. Что касается Китая, то он занимается разработкой системы позиционирования объекта в вертикальной плоскости. Как отмечают эксперты, это особенно важно для складов и многоэтажных зданий. Индия же начнет проводить испытания.