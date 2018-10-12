Ученые создали здоровых мышей, которые родились от двух мам

Сегодня, 11:08 \\ Наука

Китайские исследователи решили, как однополые пары без проблем могут завести потомство.

Ученые из Китайской академии наук использовали стволовые клетки, генетические манипуляции и успешно произвели 29 живых и здоровых мышей от однополых родителей. Результаты показывают, что биологические барьеры для размножения млекопитающих одного пола теперь можно обойти. Хотя этот метод является неэффективен, если речь идет о двух особях мужского пола.

Сообщается, что от двух отцов-мышей также родилось потомство, однако оно не смогло прожить больше 48 часов. Тем не менее, рожденные мыши от двух мам оказались полноценными здоровыми грызунами, которые совершенно не отличались от других своих сородичей.

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Автор - Светлана Тарабан
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