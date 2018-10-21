Ученый из Китая впервые в мире создал генно модифицированных людей с невосприимчивостью к ВИЧ

Сегодня, 11:01 \\ Наука

Китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил, что ему удалось изменить ДНК человека. Благодаря ему родились первые в мире генно модифицированные близнецы, которые невосприимчивы к ВИЧ.

 Эксперт рассказал, что изменение ДНК он произвел изменения при помощи метода генетического редактирования. Сначала Хэ совместно со своими коллегами искал пары, которые страдают бесплодием, после спрашивал их согласие и проводил эксперимент. В результате в ноябре родились девочки-близнецы, чьи эмбрионы генно модифицировали при помощи специального метода. Однако только у одной из девочек обе копии нужного гена были изменены, у второй же изменена только одна копия, значит, она не имеет иммунитет перед опасным заболеванием. Изменениям подверглись эмбрионы семи пар, но только одна пока что принесла результат. Отмечается, что в эксперименте ученого все отцы имели ВИЧ, а матери были здоровы.

Цзянкуй Хе работает в университете в Шэньчжэне. Он заявил, что пошел на эксперимент не для того, чтобы первым в мире проложить эту непростую дорожку, а для создания основы, устойчивой базы для проведения дальнейших исследований в этой области. По его словам, устойчивость перед ВИЧ встречается в природе. Однако это является следствием мутации, причем, очень редкой.

В научных кругах неоднозначно отреагировали на успешное научное исследование. Многие отметили, что в настоящий момент проводить такие эксперименты очень опасно, к тому же, просто неэтично. При этом известно, что исследование все же получило одобрение комитета по медицинской этике больницы здоровья матери и ребенка HOME в Шэньчжэне.

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Автор - Евгения Чернобаб
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