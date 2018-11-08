Спутник NASA доставит имена землян на Марс

Сегодня, в 22:40 по московскому времени исследовательский зонд NASA InSight начнёт посадку на Марс в районе нагорья Элизиум. Посадка пройдёт в автоматическом режиме. На аппарате установлен микрочип с именами 2.4 миллиона человек, принявших участие в акции «Отправь свое имя на Марс». Возможность следить за спуском аппарата на поверхность будет доступна в режиме онлайн.

Автоматическая межпланетная станция Mars InSight была отправлена к красной планете ещё в мае. Цель зонда – исследование тектонической активности Марса и его строения.

К слову, вместе с зондом на планету прибудет первый за 40 лет сейсмограф. В последний раз этот прибор посещал планету в 1970х годах в рамках программы «Викинг».

Посадка InSight – первое звено в двухгодовой миссии по изучению красной планеты.

20 тысяч км/ч – на такой скорости спутник войдёт в атмосферу Марса под углом в 12 градусов. В течение первых двух минут космическому аппарату массой 350 кг придётся замедлиться десятикратно, до 1500 км/ч. 1000 градусов по Цельсию – такой температуры достигнут тепловые панели аппарата во время автоматического «падения» на поверхность красной планеты. В NASA операцию посадки окрестили «6 минут ужаса».

Одновременно со сбросом защитного экрана у аппарата должен раскрыться парашют, на высоте 16 км. Спустя 10 секунд аппарат должен выпустить защитные опоры. Ещё через минуту он начнёт фиксировать собственные скорость снижения местоположение в пространстве. На высоте около 1500 метров аппарат сбросит парашют и начнёт постепенное замедление с помощью 12 двигателей. Важно: в момент соприкосновения с поверхностью двигатели должны отключиться, иначе аппарат перевернётся.

Спустя 10 минут аппарат должен послать автоматическое сообщение об успешной посадке. Результаты посадки станут известны учёным только в 23:00.