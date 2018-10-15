Ученые из США вывели формулу идеального брака

Американские социологи выяснили, какие факторы должны учитывать, чтобы создать счастливую семью. В частности, женщина должна быть лучше образована, мужчина же, должен быть немного старше своей избранницы, сообщает РИА "Новости".

Помимо факторов образованности и разницы в возрасте, среди компонентов формулы идеального брака ученые отмечают также умение время от времени игнорировать запросы своей второй половинки. Как показали исследования, если мужчина периодически не реагировал на требования жены, оба сохраняли удовлетворенность браком на высоком уровне.

Интересно, что почти 70% разводов по всему миру инициируют женщины. В России эта доля составляет 57%. При этом специалисты выяснили, что дети перенимают модель поведения родителей. И, если мать с отцом не смогли сохранить семью, их ребенок также с большой вероятностью столкнется с разводом. Кроме того, эксперты обращают внимание на еще одну закономерность. Если мать страдала депрессией, ее дети тоже скорее всего будут плохо контролировать эмоции и испытывать трудности в общении. Напротив, если родители были открытыми людьми, то и ребенок их сможет легко строить отношения.

По данным ВЦИОМ, одна из самых распространенных причин развода – бедность и безработица. Четверть браков распадается по этой причине. Второе место занимает супружеская измена. При этом американские ученые даже выявили ген супружеской измены. Однако действительная зависимость неверности от наличия этого гена вызывает сомнения, поскольку исследования показали, что изменяли как люди, у которых был выявлен этот ген, так и те, у кого его не обнаружили.