Учёные разработали алгоритм для моделирования взрывов и падений метеоритов

Исследователи из России разработали алгоритм вычисления, позволяющий с высокой точностью производить моделирование поведения веществ в экстремальных условиях, например, при взрывах, падении метеоритов, а также при столкновении звёзд.

Новый алгоритм, разработанный учёными, оптимально распределяет нагрузку между узлами суперкомпьютера, позволяя таким образом сократить время для вычислений. К процессам, моделированием которых занимается алгоритм, можно так же отнести протекание жидкости в активной зоне ядерного реактора или, что не менее важно, процесс обрушения волны цунами на город, для понимания того, как могут развиваться события при данных ситуациях. Для проведения максимально эффективных расчётов учёные и инженеры пользуются параллельными алгоритмами, распределяющими все вычисления между процессорами суперкомпьютера.

Распределение процесса по вычислительным узлам может быть разным, всё зависит от способа представления среды, в которой происходят изучаемые процессы. Один и самых популярных способов – сеточный метод, в котором среду представляют в виде набора элементов-ячеек, которые жестко связанны друг с другом. Но данная методика плохо применима по отношению к процессам, которые развиваются под действием экстремальных сил. В таких случаях пользуются бессеточным методом, хорошо приспособленным для быстро перемещающихся отдельных элементов среды, так как в нём отсутствуют фиксированные связи между элементами среды. Однако для моделирования того же взрыва или соударения двух объектов, как при падении метеорита, необходимо совмещать эти два метода.

Духова Мария, являющаяся одним из авторов работы, говорит о том, что у них получилось разработать алгоритм, просчитывающий все процессы методом сглаженных частиц, так как с частицами работа более проста, потому что не требует привлечения сложных многокомпонентных моделей в ячейке сетки.

Сравнительные расчёты, проведённые учёными, свидетельствуют о том, что новый алгоритм позволил увеличить скорость моделирования в среднем в 4 раза.