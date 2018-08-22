Археолог-любитель обнаружил кельтское захоронение

Археолог-любитель в Великобритании с помощью металлоискателя нашёл древнее кельтское захоронение с останками лошадей и колесниц. Майк Смит, обнаруживший захоронение на территории Уэльса, рассказал о найденных там уздечки бронзовой отделки, броши и нескольких мелких предметах. Учёные из Национального музея Уэльса в Кардиффе заинтересовались артефактами, найденными Смитом, в связи с чем были выделены средства на проведение дальнейших раскопок участка. Исследователи признаются, что погребение с колесницей, которых ранее никогда не обнаруживали в Уэльсе, не на шутку заинтересовало их.

При изучении кельтского захоронения также учеными были обнаружены останки лошадей и фрагменты колесниц, в том числе удила и металлические ободы от колёс. Ученые полагают, что приблизительный возраст найденных останков около 2000 лет, что подтверждает теорию их кельтского происхождения.

Это далеко не единственное найденное на территории Англии захоронение, вызвавших у исследователей неподдельный интерес. Так, археологи из Шеффилдского университета обнаружили недавно древнее англосаксонское кладбище, на котором насчитывалось около 20 могил женщин и мужчин, с телами которых также были погребены драгоценности из янтаря и стекла. При этом отмечено отсутствие детских могил. В то же время учёные из Оксфордского университета обнаружили захоронение с нечеловеческими останками, которые отнесли к 14 веку. Существо, чьи останки были обнаружены, похоже на морскую свинью. Однако причина, по которой оно было похоронено в специально обустроенной могиле, остаётся невыясненной.