Учёные: полынь успешно борется с раковыми клетками

Учёные из Университета Калифорнии выяснили, что полынь оказывает благоприятное воздействие на организм человека с онкологическими заболеваниями. Согласно их исследованию, полынь однолетняя может убить до 98% поражённых клеток при раке лёгких. Информацию сообщает издание «Территория новостей».

Исследования показали, что ядовитое растение под названием Artemisia Annua не оказывает пагубного воздействия на здоровые клетки и иммунитет человека. Отмечается, что при использовании только растения, рост раковых клеток удалось уменьшить на 28%. Большего эффекта учёные добились, совместив полынь с железом – в этом случае им удалось полностью избавиться от опухоли. На удаление злокачественных клеток требуется приблизительно 16 часов. Соответствующие опыты проводились в лабораторных условиях на грызунах.

В итоге учёные доказали, что с помощью полыни можно контролировать рост поражённых клеток. Однако необходимо тщательно соблюдать дозировку, поскольку Artemisia Annua является ядовитым растением. В скором времени учёные планируют приступить к созданию лекарственного аппарата на основе этого «сорняка», чтобы эффективнее лечить рак лёгких.

Ранее другие учёные открыли лечебные свойства ещё двух растений, которые также могут применяться в лечении рака. Так, международная группа исследователей выяснила, что в конголезской лиане содержится вещество, тормозящее развитие рака поджелудочной железы. Другая группа учёных рассказала о противораковых свойствах экстракта одуванчика, который способен убивать поражённые клетки.