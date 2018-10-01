Ученые: Огромный астероид LF16 может столкнуться с Землей в 2023 году

Ученые из космического агентства NASA предупреждают, что в 2023 году огромный астероид под названием LF16 может упасть прямо на Землю.

Огромный астероид, который имеет большие параметры, может столкнуться с нашей планетой между 2023 и 2117 годами, передают ученые. Пока специалисты опасаются, что столкновения не удастся избежать уже в 2023 году. Сообщается, что астероид LF16 впервые был обнаружен Лабораторией реактивного движения NASA автоматизированной системой мониторинга астероидов, которая предназначена для отслеживания потенциальных рисков, что скрываются в космосе.

По версии астрономов, удар подобного масштабного небесного тела может нанести значительный ущерб городам или даже целым населенным пунктам. Однако ученые не исключают, что астероид ещё может изменить траекторию своего движения.