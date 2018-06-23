Учёные определили самые счастливые годы в жизни людей

Команда учёных из Школы экономики в Лондоне в результате исследования выяснили, что в жизни человека существует два года, которыми можно назвать самыми яркими и запоминающимися.

В ходе исследования учёные опросили примерно 23 тысячи взрослых респондентов в возрасте 17-85 лет. У добровольцев интересовались, удовлетворены ли они свой жизнью, и как, по их мнению, изменится собственный уровень счастья в ближайшие пять лет. Когда прошли эти самые пять лет, учёные снова опросили тех же людей, чтобы понять, удачно ли они спрогнозировали своё будущее. После опроса исследователи составили шкалу между возрастным диапазоном от 20 до 70 лет и определили, что в возрасте 23 и 69 лет люди достигают пика счастья.

Как считают учёные, такой результат имеет логическое объяснение. 23 – это возраст, когда человек молод, полон оптимизма, энтузиазма и идей. Однако большинство 23-летних опрошенных переоценивали уровень счастья в будущем. В 69 лет человек достигает большинства поставленных целей, он меньше переживает по всяким пустякам. Кроме того, в это время появляется больше свободного времени. Что касается пожилых людей, то большая часть респондентов склонна недооценивать имеющееся счастье.

Ранее учёные из той же организации выяснили, что счастье всё-таки заключается не в деньгах, а в любви и создании семьи. Как показал опрос, материальный достаток является лишь приятным дополнением в жизни человека.