Средневековый дом обнаружен археологами в центре Азова

Специалисты отметили, что средневековое строение относится ко второй половине XIV века. В ходе раскопок обнаружена монетка, которая считалась утерянной 700 лет назад. Сам дом был небольшим, построен полностью из камня и располагался на одной из центральных улиц Азова.

Известно, что дом располагался недалеко от большого каменного здания. Археологические работы ведутся сотрудниками Азовского музея-заповедника. Они сообщили, что примерно в Средние века хозяйство города, на территории которого сейчас располагается современный Азов, стало приходить в упадок. Об этом свидетельствуют дома, которые занимают определенную часть главной улицы.

Сейчас центром исследования является подвал обнаруженного дома. Археологи отмечают, что в ходе раскопок уже собрали несколько десятков больших ящиков средневековых и ценных артефактов. Само строение было обшито деревянным брусом. Заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский рассказал, что хорошо сохранилась небольшая глинобитная конструкция с отопительным сооружением в центре. Интересно, что ученые пока гадают насчет предназначения самого здания. При этом они отмечают, что подвал дома вполне мог использоваться для хранения товаров.