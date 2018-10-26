Учеными выявлены признаки хронического стресса

Американские ученые выявили самые характерные для хронического стресса признаки. Необходимо уделить особое внимание склонности к аллергии и дискомфорту в области живота.

Проявление симптомов аллергии и боли в животе могут свидетельствовать о серьезном воздействии стресса на организм. Все дело в том, что при стрессовой ситуации в живот поступают такие же нервные импульсы, как и в мозг. Хроническая нервозность проявляется такими болями в животе, на которые большинство людей не обращает внимания, и уж тем более не связывает их с постоянными стрессами. За стрессовую аллергию отвечает иммуноглобулин Е, вырабатывающийся при нервозах. Среди прочих тревожных признаков выделяют скрежет зубами во сне. Ученые в очередной раз напомнили и о самом известном признаке стресса – усиленном желании есть сладости.

Исследователи напоминают о необходимости держать нервную систему под контролем, так как ее некорректная работа отражается почти на всех процессах в организме.