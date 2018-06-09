Ученые: Ликопин поможет мужчинам избежать сердечных приступов

Ученые из Финляндии призывают всех представителей сильного пола добавить в свой рацион помидоры. Именно в них содержится мощный антиоксидант ликопин, предотвращающий сердечные приступы.

Эксперимент исследователей длился около 12 лет. Велось на наблюдение за 1 тысячей мужчин зрелого и пожилого возраста. Замеряя содержание ликопина в организме, ученые заметили связь между этим показателем и возникающими сердечными приступами. Участники с низким уровнем ликопина в крови в возрасте от 45 до 65 лет столкнулись с сердечными проблемами. В то время, как мужчины того же возрастного диапазона с повышенным содержанием ликопина не столкнулись с сердечными приступами вовсе. Вывод ученых: ликопин при высоком содержании в крови человека снижает риск сердечных приступов на 55%.

Ликопин вполне может соревноваться и с другими известными антиоксидантами. Например, он в 7 раз эффективнее витамина Е, и в 3 раза полезнее бета-каротина.

Подведя итоги, авторами было рекомендовано употребление помидоров и томатных соков на регулярной основе, ведь именно в них сосредоточено наибольшее количество полезного вещества.

В 90-х годах в Гарварде исследование показало еще более важное свойство ликопина, о котором обязаны знать мужчины: защита от рака простаты. Согласно результатам, риск заболевания этим страшным недугом снижается на 34%, если мужчина будет употреблять помидоры 10 и более раз в неделю. В сутки можно принимать 5-7,5 мг.вещества.