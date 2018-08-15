Ученые объяснили реакцию человека на боль окружающих

Сегодня, 05:30 \\ Наука

Исследование провели специалисты из Университета Колорадо. Они рассказали, почему иногда очень сложно сдержать порывы сочувствия. Причина кроется в переносе ощущений на себя, которая присуща не всем.

 Оказалось, что проявление чувствительности к боли других людей всего лишь когнитивная особенность. И дело, по словам ученых, не в привычном сострадании, а в особенностях функционирования головного мозга. Они отмечают, что такой механизм свойственен не всем людям. Эксперты провели исследование и выяснили, что лишь 70% респондентов оказались обладателями данной функции.

Ученые отметили, что эмпатия – это инстинктивный механизм, поэтому чаще всего происходит неосознанно и автоматически. Именно поэтому, полагают специалисты, обвинения в адрес человека, который проявил недостаточное сочувствие или сострадание, бессмысленно, поскольку он просто не может этого сделать в силу своих когнитивных особенностей.

В ходе эксперимента было установлено, что за ощущение на себе боли другого человека отвечают определенные группы нейронов. Интересно, что со временем они становятся более чувствительными. Именно поэтому, указывают специалисты, в пожилом возрасте люди более склонны к проявлению сентиментальности.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Геоинженеры: охлаждение Земли аэрозолями стоит семь Олимпиад в Сочи

 Пока такой проект технически невозможен из-за отсутствия подходящих самолетов. Такую статью американские ученые опубликовали в журнале Environmental Research Letters.

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

Ученые обнаружили соединение, убивающее раковые клетки

Группа ученых из Германии, Японии и Демократической Республики Конго обнаружила в ветках...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

Ученые назвали причину асимметрии тел людей и животных

Ученые установили, что причиной хиральности (асимметрии) тел людей и животных является...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ