Ученые создали робота, прыгающего под водой

Новое изобретение поможет понять, как совершают прыжки из воды дельфины и киты.

Как сообщает издание «Популярная механика», ученые из американского Университета Корнелла в штате Нью-Йорк для своих исследований использовали лягушек. Они оказались подходящими из-за своей миниатюрности и предсказуемого поведения. Выводы эксперимента опубликованы на глобальном ресурсе научных новостей Eurekalert.

Основное внимание исследователей было обращено на то, сколько жидкости животное забирает с собой, выпрыгивая из водоема. Это количество составляет большую часть от общей массы животного. Этот фактор назвали «увлекаемой массой воды».

Робота пытались создать с максимально похожей обтекаемостью, как у хорошо прыгающих животных. Это позволило бы ему, как же, как лягушке, совершить прыжок из воды с минимальным количеством ошибок. Основными элементами робота были петля и резиновая лента, однако это не добавило прыжку ожидаемому прыжку. Робот не смог прыгнуть настолько высоко, насколько это удается животным. Устройство увлекает с собой значительную часть воды.

В будущем исследование продолжится с новой версией робота, который будет передвигаться быстрее, а прыгать выше. Эти эксперименты приблизят человека к созданию роботов с более сложным механизмом, но легко выбирающимся из воды, которые помогут в исследовании глубин океанов.