"Росатом" получил паспорт на материал для создания атомных батареек

В производстве собираются применять изотоп никель-63. Об этом рассказал Петр Гаврилов, генеральный директор "Горнохимического комбината".

24 ноября он прибыл с докладом в Железногорск на VII Международный инновационный форум. По словам гендиректора, предприятия ГХК и ЭХЗ из Красноярского края получили паспорт на высококонцентрированный материал, который не встречается в природе. Его приходится добывать путем облучения никеля-62 нейтронами в ядерном реакторе, а затем перерабатывать и разделять при помощи ядерной центрифуги.

Никель-63 полезен своей энергоемкостью. Он обладает мощью сотен современных аккумуляторов. Атомные батарейки, созданные на его основе, прослужат более 50 лет. При этом они не угрожают пользователям, ведь мягкое бета-излучение поглощается самим аккумулятором и не проникает во внешнюю среду.

Такая технология будет очень полезна для всех отраслей промышленности, чья продукция нуждается в энергии. Это авиация, космическое машиностроение и даже электроника.