Путешествия в космос станут дольше благодаря новой миссии NASA

Для продления путешествий в космос и сохранения жизни космическим аппаратам NASA организует новую миссию Robotic Refueling Mission 3 (RRM3).

Новая миссия заменит свои предыдущие копии RRM и RRM2. Суть миссии заключается в хранении, транспортировке и производственного криогенного топлива, которое используется для космических аппаратов. RRM3 предназначается для установки на МКС.

Криогенная жидкость представляет собой мощное топливо. Благодаря нему ракеты преодолевают гравитационное притяжение планет и окружающих их космических тел. Более того, криогенное горючее выступает охладителем для ракеты, что продлевает срок ее службы. Новая миссия по криогенному топливу уменьшит число топливных аппаратов, перевозящих топливо с Земли. Именно это позволит оставаться в космосе дольше, и пролететь дальше, чем обычно.

RRM3 поможет заправить космический аппарат криогенным топливом даже на Луне с помощью добытой там воды, расщепленной на кислород и водород. На Марсе RRM3 превратит в топливо углекислый газ из атмосферы.

Новая миссия надолго сохранит криогенные жидкости, защитив их от выкипания из-за низких температур кипения. Это позволит космическим аппаратам работать долгие годы, не беспокоясь о запасах горючего.