Ученые рассказали, что говорят о личности человека фильтры Instagram

Специалисты из Южной Кореи выяснили, что не только фотографии могут рассказать очень многое о человеке, но и фильтры, которые для них используются. Эксперты изучили 25 тыс. фотографий из 179 профилей добровольцев, сообщает Вести.Ru.

Сотрудники Сонгюнгванского университета провели исследование и выяснили, что о характере человека с точностью до 90% может рассказать фильтр, который пользователь использует для обработки своего снимка в социальной сети Instagram. Эксперты проводили оценку фотографиям по нескольким критериям, среди которых были нарциссизм, тип личности, одиночество/наличие партнера, а также популярность. В результате исследования ученые смогли установить, что женщины предпочитают публиковать в интернете снимки самых разных цветов и оттенков, не придерживаясь единственной цветовой гаммы. Напротив, мужчины же сохраняют в этом смысле стабильность.

Кроме того, выяснилось, что люди, которые в настоящий момент имеют партнера чаще обновляют свои профили в социальных сетях и радуют подписчиков новыми кадрами, нежели те, кто в текущий период не состоит в отношениях. Также красочность и насыщенность зависит от типа личности. Именно о нарциссизме и экстраверсии говорят пестрые и яркие фильтры, в пользу которых делают выбор некоторые люди.