Учёные могут ввергнуть планету в ледниковый период

При решении проблемы глобального потепления могут повториться события фильма "Сквозь снег".

Если верить авторитетному новостному телеканалу CNN, учёные из Гарварда и Еля преложили нестандартный способ полного решения проблемы глобального потепления. Суть заключается в разработке специального воздушного аппарата, который в верхних слоях атмосферы распылит химикаты с целью затуманивания атмосферы. Это, согласно официальному посту CNN в твиттере, вдвое снизит воздействие губительного излучения. Однако, такая новость всколыхнула мировое интернет-сообщество, которое увидело в этом дерзком шаге повторение постапокалиптического триллера «Сквозь снег» (англ. – Snowpiercer) и стало заполнять твиттер паническими ответами на новость от CNN.

По сюжету снятого на основе французского графического романа «Letranceperceneige» человечество в 2014 году распылило в верхних слоях атмосферы химикат, задачей которого было затуманить для землян Солнце. Но процесс вышел из под контроля и вызвал по всей планете ледниковый период. Лишь горстка выживших ютится в постоянно движущемся по кругосветной железной дороге поезде, что был запущен во время начала катастрофы.

Такое огромное совпадение не могло не ввергнуть в панику смотревших фильм. Остаётся лишь надеяться, что учёные знают своё дело.