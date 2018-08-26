Англосаксонское кладбище с драгоценностями найдено на востоке Англии

В графстве Линкольншир учеными найдено древнее кладбище с драгоценностями. По оценкам археологов, находку можно отнести к 5-6 веку нашей эры. Об открытии рассказала пресса Шеффилдского университета.

Первым человек, обнаружившим кладбище, стал местный житель деревни Скремби. Вооружившись металлоискателем, он нашел броши из меди, железные накладки на щиты и наконечники копий. Археологи тут же отправились на исследование территории, чтобы успеть сохранить ценные для истории предметы.

Ученые-археологи Шеффилдского университета под руководством Хью Уилмотта насчитали около 20 могил женщин и мужчин. Также, с телами были захоронены драгоценности из янтаря и стекла, а также личные вещи усопших. Женские могилы оказались богаче мужских по количеству захороненных ценностей. Судя по найденному кладу, женщины 5-6 веков обладали украшениями на шею из янтарных и хрустальных бусин и серебра, пинцетами для бровей, брошами. В мужских захоронениях чаще всего лежали остатки оружия. Могилы детей отсутствовали, однако самой запоминающейся находкой стали хорошо сохранившиеся останки состоятельной женщины с младенцем.

Сейчас археологи изучают культуру и традиции народа, делавшего захоронения. Также, они надеются узнать происхождение янтаря и слоновой кости.