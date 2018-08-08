Массовая сдача кала за 50 евро вынудила закрыть исследование в Париже

Желающих обменять анализы на деньги оказалось слишком много для ресурсов больницы Сент-Антуан. О таком казусе информагенство AFP узнало от руководителя проекта Гарри Сокола.

Накануне сотрудники больницы запустили экспериментальное исследование, связанное с пересадкой кала. Медики планировали таким методом побороть колит - это заболевание провоцируют бактерии Clostridium difficile. Проект обнадежил нескольких пациентов, которые рассчитывали на положительный результат лечения.

Организаторы развесили объявления о поиске доноров в больнице и на медицинских факультетах некоторых университетов Парижа. Они предлагали сдать кал, кровь, а также пройти опросы о состоянии здоровья. И не бесплатно, а за вознаграждение в 50 евро.

По словам Гарри Сокола, кто-то сфотографировал плакат и опубликовал его в социальных сетях. Вскоре желание сдать кал медикам приобрело массовый и неконтролируемый характер. Слишком много людей отправляли свои заявки по телефону и электронной почте. Их не остановило даже отключение номера горячей линии - желающие стали звонить прямо в больницу или сразу приносить свои образцы. Ситуация вынудила медиков временно закрыть исследование, что сильно огорчило больных.