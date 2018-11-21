В Китае ученые обнаружили необычный двухслойный череп

Странная находка была сделана в Китае. Специалисты в настоящий момент гадают, кто мог являться обладателем черепа столь необычной формы. При этом известный китайский уфолог прокомментировал событие, сообщает издание OAnews.

Найденный череп уникален тем, что он является двухслойным. По внешнему виду он действительно похож на человеческий, но, по словам экспертов, сложно сказать наверняка. Как заявил Ли Цзяньминь, который является китайским уфологом, знаменитым на всю страну, обладателем черепа мог быть древний человек, который попал под действие радиации. Ученый уверен, что облучение было произведено с космического корабля. Интересно, что факт радиации установлен достоверно. Специалисты провели в лаборатории несколько анализов и подтвердили факт облучения.

Часть скелета имеет диаметр в 16 сантиметров. Ученые в настоящий момент хотят попытаться установить возраст обладателя. Однако это временно невозможно, поскольку череп несколько деформирован. Но специалисты намерены сделать все возможное, чтобы привести его в нормальное положение и посчитать, сколько же лет было этому, по предварительным данным, древнему человеку.

Напомним, ранее эксперты по черепу выяснили, как выглядел Джон Беллингем – самый резонансный британский киллер 19 века. Для этого ученые использовали современные технологии и с помощью них воссоздали внешний облик мужчины.