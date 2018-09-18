Твиты американцев и канадцев подкрепляют сложившиеся о них стереотипы

Канадцы ассоциируются с доброжелательностью и открытостью, американцы – с грубостью и агрессией. Твиты жителей обоих стран только подкрепили сложившиеся стереотипы.

Авторы исследования на портале PLOS One обратились в Twitter для изучения правдивости стереотипов. Был проведен анализ твитов не только в форме записей и высказываний, учитывались также смайлы и эмодзи, наилучшим образом характеризующие Америку и Канаду. Выяснилось, что канадцам не чуждо частое употребление слов «отлично», «спасибо», «замечательно», «счастье». Американцы чаще отдают предпочтение смайлам и слэнгу, а частыми словами в их лексиконе оказались «ненависть», «грусть», «сумасшествие», «чувство», «усталость». Это лишь подтвердило сложившееся представление о милых канадцах и грубых американцах.

Далее ученые провели эксперимент: участники определяли национальность человека по характеру его твитов. Выводы также подтвердили изначальный тезис: стереотипы о народе подкрепляются тем, какую письменную речь использует этот народ.

Однако авторы исследования во главе с Бриором Снефьелла считают, что характер письменной речи еще не отражает реальность. При тщательном изучении менталитета обоих стран можно прийти к выводу, что характер канадца мало чем отличается от американского. Ученые намерены проделать подобную работу и по отношению к другим странам.