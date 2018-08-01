Ученые назвали возможный сценарий эволюции человечества

Ученые назвали возможную эволюцию человека через миллионы лет. Результаты исследований выглядят немного пугающе и заставляют задуматься о возможных перспективах человечества.

Американские ученые составили возможный сценарий эволюции человека, который сильно отличается от того, что есть на сегодняшний день. Предполагается, что люди будут страдать заболеваниями крови, однако будут невосприимчивы к малярии. Из-за развития IT-технологий человеческий мозг значительно уменьшиться, а мужская половина населения исчезнет по причине мутации в Y-хромосоме. Специалисты успели провести десятки исследований и составили пять самых основных отличий между человеком, который живет сегодня и тем, который эволюционирует в ближайшие несколько миллионов лет. Источник "Риа Новости"

В первую очередь измениться человеческая стопа. Со времен существования австралопитеков наши пальцы постепенно укорачивались за счет средних фаланг. Если обратить внимание на мизинец, у большинства людей фаланги на нем являются бесформенными и сросшимися. Наземные животные приходят к тому, что пальцев становится меньше ( к примеру — лошадь), однако из-за интенсивного развития транспорта человек вовсе будет обходиться без ног. Доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ Станислав Дробышевский написал в своей книге «Достающее звено», что из-за этих изменений у человека исчезнут проблемы варикоза и грибка на ногтях.

Американские и канадские ученые говорят, что за изменениями формы стоп следует эволюция рук. Собрав информацию о размерах конечностей людей и шимпанзе, исследователи создали математическую модель, которая показывает трансформацию кистей рук за счет изменений стоп. Однако какой вид будут иметь кисти рук, точно не известно. Одни считают, что из-за развития компьютерных технологий, человек может печатать текст, обходясь без пальцев, что значительно ослабило нашу руку, начиная с мизинца. С другой стороны дело обстоит совсем наоборот — из-за того же развития технологий может появится шестой палец, который назвали «постмизинец».

За 7 миллионов лет существования человечества наш мозг увеличился с трехсот до тысячи пятьсот кубических сантиметров. Тем не менее, за последние 25 тысяч лет мозг стал уменьшаться. В итоге, мужчины потеряли объем мозга на 5%, что равняется 1425 кубическим сантиметрам. Антропологи из Чикагского университета полагают, что виновниками такой деградации является мутация в гене ASPM, которая возникла у людей на Ближнем Востоке около шести тысяч лет назад. На сегодняшний день большая часть человечества являются носителем этой мутации, по этому мозг продолжает уменьшаться. С учетом технического прогресса и зависимости человека от него, уменьшение мозга будет сопровождаться падением интеллекта. Чрезмерное использование гаджетов увеличит слезные железы, служащие для увлажнения глаз. Колумбийские ученые считают, что из-за регулярного использования интернета у человека ухудшается память, ведь зачем запоминать какую-либо информацию, когда ее можно сразу найти в интернете.

Люди стали питаться большим количеством мяса, что стало причиной сокращения пищеварительной системы, которая и так была не очень большой. Со времен австралопитеков размер наших зубов уменьшился на 10% и это число растет. По этому переход на внешнее пищеварение (приготовление пищи) принес человечеству такие болезни, как диабет, гипертензия и рак. Все последующие изменения пищеварительной системы приведут к проблемам с метаболизмом. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли говорят, что часть всего человечества будет болеть врожденными заболеваниями крови. Однако таким образом люди адаптируются к малярии и ВИЧ. Сейчас у жителей Африки происходит внутри некая мутация, которая позволяет им переносить вирус малярии. Тем не менее, в жертву приходится нести болезнь крови, которая называется талассемия.

Ученые из Хельсинки заметили, что привлекательные женщины больше стали рожать. При этом большинство новорожденных принимают женский пол, которые тоже становятся красивыми. Исходя их этого исследователи утверждают, что в будущем все женщины станут еще красивее. Однако американский антрополог Ян Таттерсон в своей книге «Becoming Human: Evolution and Human Uniqueness» написал, что времени для закрепления полезных мутаций просто нет из-за постоянных переездов с места на место. Люди перемешиваются и, по этому, больше нет изолированных браков. В итоге Ян сделал вывод, что человек эволюционировать не будет.