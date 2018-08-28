Ученые рассказали о возможности путешествия во времени

Ученые-физики утверждают, что перемещения сквозь временное пространство являются реальностью. Результаты исследований показывают возможность преодоления скорости света.

Физик Мигель Алькубьерре занимает должность директора Института ядерных наук Национального автономного университета Мексики. Он заявляет, что путешествие во времени возможно с помощью варп-пузыря, который может сжимать пространство перед космическим кораблем и расширять его пространство позади. Благодаря этому свойству объект может преодолеть закон общей относительности, тем самым, двигаясь со скоростью, превосходящей скорость света, оставаться неподвижным внутри варп-пузыря.

В качестве примера ученый выбрал Альфу Центавра — ближайшую соседнюю звездную систему. От нее нас разделяет 4,4 световых года. Для того, чтобы попасть туда, нужно поместить космический корабль в варп-пузырь и он окажется там в указанное время. Однако, для использования варп-пузыря с целью перемещения, необходимо настолько огромное количество энергии, что его просто не существует во Вселенной. «Сама энергия равна массе Юпитера, преобразованного в энергию», - добавил ученый.

Мигель Алькубьерре вспомнил слова ученого Стивена Хокинга, который говорил, что нельзя исключать возможность быстрого перемещения в космосе в оба направления. В свое время Эйнштейн смог показать, что для ускорения звездолета до скорости, которая выше скорости света, нужно бесконечное количество ракетной энергии. Хокинг сделал вывод, что единственным способом является искривление пространства, а для этого нужно создать «маленькую трубочку и червоточины». У человечества достаточно времени для того, чтобы создать такой механизм.