Ученые выяснили, почему на время беременности лучше отказаться от чая и кофе

Специалисты из Ирландии провели важное исследование, по результатам которого выяснили, что данные напитки наносят вред плоду даже при минимальном употреблении.

Материал по этой теме накануне появился в издании American Journal of Clinical Nutrition. В нем рассказывалось об эксперименте, который ученые провели с участием почти тысячи женщин, а также о о том, почему на время беременности лучше отказаться от кофеиносодержащих напитков. На протяжении вынашивания ребенка 48 процентов дам регулярно употребляли чай, а еще 38 процентов из них - кофе.

Ученые выяснили, что содержащийся в напитках кофеин негативно влиял на плод: с каждой выпитой сотней миллиграммов кофеина, который поступал в организм матери ежедневно, размер младенца уменьшался. Становились меньше его рост и вес, также сокращался гестационный возраст. Результаты показали, что негативный эффект отразится на ребенке даже при употреблении считающейся безопасной дозы в 200 миллиграммов в день.