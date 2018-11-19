Учёные научились заменять повреждённые позвонки

Двадцатилетние исследования позволили учёным научиться выращивать в лаборатории позвоночные диски.

Команда учёных под предводительством Роберта Мока из Университета Пенсильвании поделилась своим достижением с научным изданием Science Translational Medicine. В течение двадцати лет учёные изучали возможность замены повреждённых позвоночных дисков на выращенные в лаборатории из стволовых клеток пациента. «Каждый раз, когда совершаете шаг, поворот шеи или подъём чего-либо, то это создаёт нагрузку на ваш позвоночник», - говорит Мок. Позволяя нам прямо держаться на двух ногах, позвоночник также является и самой большой частью нашего организма, которая не имеет прямого кровоснабжения. Именно по этой причине команде Мока было так сложно научиться выращивать новые позвонки. К сожалению, обошлось не без жертв: в качестве подопытных учёные активно использовали коз.

Также учёным ещё предстоит пройти через множество проверок со стороны Управления по пище и медикаментам, чтобы получить добро на продолжение исследований. Известно, что к исследованию подключилась Медицинская школа им. Икана вместе с Джеймсом Иатридисом. Учёный заверяет, что процедуры и биоматериалы будут выведены на новый уровень. Благодаря слиянию с его программой по исследованию позвоночника ожидается получение рабочей технологии уже в течение десяти лет.