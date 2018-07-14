В Антарктиде уфологи нашли прямоугольный вход в неизвестное строение

На просторах Антарктиды ученые нашли неизвестное здание высотой 9 метров с прямоугольным входом идеальной формы. Снимки были сделаны с помощью сервиса Google Earth.

Американские уфологи нашли необъяснимую пещеру, но они, пока что, не могут дать разумное объяснение ее существования. Ширина постройки составляет 16 метров, а высота равна 9 метров.

Ученые выдвигают разные версии того, как это могло оказаться на территории Антарктиды. Некоторые считают, что это может быть входом в потусторонний мир, другие придерживаются мнению, что там живут инопланетяне. Третьей версией является дело рук человека, однако нужно выяснить, кто именно смог построить этот вход и куда он может привести. Возможно, это дело рук нацистов, которые совершали ряд экспедиций в свое время. Так что, версии могут быть абсолютно разные и, даже, невероятные.

Эксперты стараются не давать четких комментариев по поводу найденного. В данный момент исследователи продолжают изучать снимки, сделанные через Google Earth.