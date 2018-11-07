Ученые назвали причину асимметрии тел людей и животных

Ученые установили, что причиной хиральности (асимметрии) тел людей и животных является белок, способный влиять как на поведение, так и на строение клеток. Выводы размещены в журнале Science.

Группа французских и американских ученых из Национального центра научных исследований и Пенсильванского университета соответственно задумались о наличии асимметрии у большого количества живых существ. Совместными усилиями они исследовали первопричины асимметрии. Проведя ряд экспериментов, выяснилось, что белок, названный Myosin 1, отвечает за асимметрию на уровне строения клеток и даже отражается на поведении.

Ранее учеными был найден ген в теле дрозофилы, воспроизводящий белок Myosin 1D. Спустя время этот же ген обнаружился у позвоночных, что подвигло ученых на ряд опытов.

Дыхательная трахея дрозофилы является симметричным (хиральным) органом. Ученые искусственно добились выработки белка Myosin 1D и увидели, чтоб под его влиянием трахея начала закручиваться, повлияв на движение тела. Личинки нескольких подопытных дрозофил начали совершать винтообразные движения, чего не было у обычных образцов, с которыми проводили сравнение. Более того, скручивающие движения личинки мух делали в одну и ту же сторону.

Авторы выдвинули теорию, что подобные скручивания под воздействием белка могли стать причиной других характеристик у живых существ. Например, скручивание тела улитки. Однако делать точные выводы пока что рано.