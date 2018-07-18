Ученые разработали модель для сохранения урожая в разных странах

Они учитывали время и условия сбора урожая для каждого региона по отдельности. Результаты приводит издание Science Advances.

Исследователь Йонас Ягермейр отмечает, что людям очень важно прогнозировать урожайность различных культур. Это позволяет расчитывать потребности мирового продовольственного рынка, торговые эмбарго, стоимость продукции и объемы её хранения. Большинство экологов пытаются вычислить урожай по долгосрочным климатическим перспективам. Однако их модели работают неэффективно.

Новый проект в этой сфере начали ученые из Постдамского института, Чикагского университета и NASA. Они пришли к выводу, что за основу нужно брать расчет вегетационного сезона. То есть средний период, которые требуется фермерам определенной страны для взращивания и сбора урожая. Они разработали модель для кукурузы, которая оказалась вдвое достовернее аналогов. Ученые планируют улучшить результат, добавив имитацию крупнейших волн жары и засухи, а также их исторических последствий.

Перспективный проект пока далек от завершения. Команде исследователей нужно получить и обработать очень большой объем данных из разных стран мира. Однако уже в следующем году авторы планируют прогнозировать и отслеживать урожайность в реальном времени. В будущем это поможет фермерам выявлять причины проблем и сохранять высокие показатели.