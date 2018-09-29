Ученые-медики нашли новый вирус, угрожающий человечеству

Сегодня, 19:08 \\ Наука

Ученые-медики зафиксировали в Гонконге два случая заболевания крысиного гепатита Е. Это значит, что вирусы в организме животных могут заразить человека через механизм, пока не известный науке.

Из-за этого болезнь называют трансмиссивной, говорится в издании Science Alert. Впервые в 2017 году женщину с ослабленной иммунной защитой госпитализировали с подозрением на гепатит Е. У нее были такие симптомы, как потеря аппетита, боль в животе и головная боль. В начале осени 2018 года в медицинское учреждение попал 56-летний мужчина, у которого зафиксировали первый за все случаи гепатит Е, вызванный вирусами, которые перешли от крыс. Позже анализ крови подтвердил у женщины тот же самый диагноз.

Медики говорят, что гепатит Е передается через питьевую воду, загрязненную экскрементами. Также от человека к человеку вирус может перейти через предметы или руки, соприкасающиеся с ротовой полостью. Всеже ученые пока не могут дать объяснение, почему вирус начал передаваться от крыс. Гипотетически это может произойти через укусы или царапины от грызунов. Единственное, что известно, так это резкое увеличение числа крыс в городе. Возможно, эти люди могли съесть, к примеру, пиццу, на которую попал фекалий зараженных животных. Эксперты предупреждают о возможной «крысиной эпидемии» в Гонконге в ближайшие несколько лет.

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Автор - Константин Никитин
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