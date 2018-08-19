Новая Зеландия меняет очертания из-за землетрясения 2016 года

Острова Новой Зеландии не могут остановиться после недавнего катаклизма.

Государство Новая Зеландия представляет собой два больших острова, между которыми проходит пролив Кука. Ученые обратили внимание, что расстояние между обеими сухопутными частями страны медленно сужается. Специалисты связывают движение островов с мощным землетрясением, которое произошло у берегов Каикоуры в 2016 году. Тогда сила подземных колебаний достигала 7,8 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщает издание Stuff.

Исследования сейсмологов показали, что до сих пор земная кора в данном регионе не может успокоиться. Пролив Кука постепенно «худеет». Мыс Кэмпбелл стал ближе к городу Веллингтон на 35 сантиметров за пару лет. Сам курортный район Каикоура изменил дислокацию, переместившись на 15 сантиметров восточнее. Специалисты на данный момент не могут определить, какая линия разлома за какое перемещение отвечает, но уже точно уверены, что движение будет продолжаться много лет.