Собеседник с того света: ученые нашли способ коммуникации с умершими

Сегодня, 17:02 \\ Наука

В Индии группа ученых задействовала искусственный интеллект для коммуникации с умершим человеком. Новый способ может помочь родственникам умершего человека легче пережить потерю близкого. Информацию передает издание TechXplore.

Исследователи Индийского технологического университета Шрия Девадига и Бхакти Шетти применили технологию Replika AI. Все данные о человеке, его разговоры, реплики и информация из социальных сетей будут загружены на облачное хранилище. Трехмерный цифровой аватар станет точной копией мертвого человека, черпая из хранилища информацию о нем.

Шрия Девадига рассказывает, что таким образом аватар создает нового виртуального человека. С ним можно будет общаться в социальных сетях так же, как и с живым человеком. Искусственный интеллект дает возможность «воскресить» человека в виртуальном пространстве.

Данное открытие, как считают его авторы, еще больше приближает людей к бессмертию в виртуальном мире, достаточно лишь передать все данные в компьютер. Подобный вид общения можно взять за основу при создании максимально похожих на людей роботов.

Основой создания такого виртуального бессмертия стало раннее открытие, сделанное в Сколково. Там было создано устройство для 3D-сканирования людей. Пройдя сканирование в специальной раме с сенсорами, человек может получить своего электронного цифрового двойника. Технология станет полезной, например, для примерки одежды онлайн, или при создании идеально подходящего протеза в хирургии.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Ученые выяснили, почему паутина является самым прочным материалом на планете

Ученые смогли выяснить, почему паутина является самым прочным материалом на планете, а ее толщина, сопоставимая с размерами взрослого человека, смогла бы выдержать реактивный лайнер. Оказывается, все...

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

Инженеры MIT испытали модель самолета, летающего на ионном ветре

 Прототип запускали в воздух при помощи катапульты. Ученые описали процесс в статье для...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

Усталость от прекращения курения может привести к рецидиву - учёные

 Согласно опросу National Health Interview Survey 2017 года только 14% американцев курят.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ