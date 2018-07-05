Финляндия начнет производить еду из воздуха, воды и электричества

Финская компания Solar Food построила фабрику по производству еды, сделанной из электричества, воды и воздуха. Сотрудники планируют создавать пищу по килограмму в день уже с декабря-месяца.

На создание такой фабрики ушло 1,1 миллион долларов. Здание расположено под столицей Финляндии Хельсинки. В целом, все последующие фабрики можно строить в любом месте, где присутствует возобновляемая энергия. Об этом сообщает источник Hitech.

Процесс производства еды довольно увлекательный. С помощью электролиза воды будет получен водород, который вместе с углекислым газом и несколькими микроэлементами пойдет на корм микробам. Эти микробные клетки содержат 60% белка, а также набор аминокислот, который схож с соей или водорослями. Согласно алгоритму, далее они подвергаются термообработке. В итоге получается питательный порошок, который по всем признакам похож на сухое молоко.

Глава компании Паси Вайникка утверждает, что данный порошок можно добавлять в спагетти или пиццу, обогащая рацион белком. Он также говорит, что этот продукт является отличным от любого другого пищевого продукта.

В массовое производство эта пищевая добавка пойдет с 2021 года. Однако нужно перед этим получить разрешение Европейской комиссии по безопасности продуктов. Согласно их требованиям, нужно провести испытания на животных и людях. Стоимость всего процесса достигает пол миллиона долларов и занимает два года. Solar Food обещает, что за год с момента получения лицензии компания выпустит 50 миллионов порций белка.

К слову, ученые смогли доказать, что употребление белка в качестве перекуса полезно для метаболизма, качества мышечной массы и хорошо сказывается на здоровье человека в целом. Эксперты рекомендуют перекусывать творогом или греческим йогуртом.