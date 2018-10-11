Космонавты испытают ракетные двигатели на йоде для МКС

Сегодня, 16:20 \\ Наука

Российскими космонавтами будут испытаны ракетные двигатели на йоде. Разрешение на проведение необходимых экспериментов находится на рассмотрении в Роскосмосе.

Авторы идеи сообщили, что в качестве рабочего тела йод будет использован в электроракетной двигательной установке в составе МКС и в транспортном грузовом корабле «Прогресс». Научный институт ЦНИИмаш намерен исследовать технологии запуска и работы двигателя с учетом его функционирования на йоде именно в условиях космоса.

Ранее в процессе космического полета в ракетных двигателях йод не использовался. Специалисты отмечают, что спустя пять лет подобная технология может стать самой используемой для ракетных двигателей.

Сегодня на месте йода применяется ксенон. Он обладает массой преимуществ, однако с трудом добывается, из-за чего его стоимость слишком высока. Сейчас количество добытого за год ксенона не превышает 20 тонн.

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Автор - София Волкова
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