Солнечные башни прослужат в два раза дольше благодаря нитриду алюминия

Исследователи из России совместно с коллегами из Египта проработали теорию, согласно которой нитрид алюминия может значительно повлиять на долговечность солнечных башен. Выводы размещены в журнале Renewable Energy.

Солнечные башни являются одним из самых надежных разновидностей солнечных электростанций. Вокруг башни расположены большие зеркала, которые при вращении захватывают солнечный свет и концентрируют его в одной точке солнечной башни, образовывая пучок. Он попадает на специальный элемент – адсорбер, который поглощает тепло и нагревает специальный солевой раствор. От раствора нагревается вода в прилегающем резервуаре, а образующийся при этом пар приводит в движение турбины станции.

Адсорбер по традиции состоит из карбида кремния (SiC). Он прочный, плотный и не поддается окислению. Однако агрессивное воздействие солевых расплавов делает его не таким уже идеальным. Исследователи предлагают добавлять к карбиду кремния нитрид алюминия, чтобы увеличить срок службы адсорберов с 2-3 лет до 5. Нитрид алюминия хорошо проводит тепло и является термостойким. Ученые НИТУ «МИСиС» в сотрудничестве с Центральным научно-исследовательским институтом металлургии в Египте создали адсорберы, в которых содержится 40% нитрида алюминия.

Доктор Эмад Эваис, руководящий группой египетских исследователей, утверждает, что впереди их ждет тестирование нового соединения на практике. Существует вероятность использования нитрида алюминия в комплексе с карбидом кремния в металлургической сфере и в авиакосмической технике.