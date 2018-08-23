Ученые объяснили влияние полнолуния на людей и животных

Ученые со всего мира объединили исследования в области изучения полной Луны, чтобы рассказать о ее влиянии на живую природу.

Полная Луна является предметом различных мистификаций с самых древних времен. Мировая наука занимается спутником Земли достаточно давно. За это время специалисты в различных областях смогли вычислить реальное влияние полной фазы на человека. Оказалось, что многие приметы о данном астрономическом явлении существенно преувеличены.

Прежде всего, ученые из Германии разбирались с вопросом повышенной рождаемости в полнолуние. Многие работники родильных отделений рассказывают, что при «круглой» Луне лучше не ходить на смену, так как работы будет невпроворот. Эксперты немецкого университета выяснили, что повышенная рождаемость не зависит от фазы земного спутника, чего не скажешь про Солнце. Количество пятен на нем, по мнению ученых, оказывает влияние на рожениц.

Такое явление, как вой на Луну у волков и собак связан с яркостью небесного тела. В периоды полнолуния у животных вырабатывается гормон мелатонин, отвечающий за пробуждение организма при дневном свете. Дети гораздо чувствительнее взрослых, поэтому могут страдать бессонницей в такие ночи. Американские медики опровергли влияние полной Луны на пациентов психиатрии, хотя в такие периоды они более агрессивны. Это связано с теми же факторами, что и у детей.