Швейцарские ученые создали гель для быстрого заживления хрящей и менисков

Сегодня, 15:04 \\ Наука

Швейцарские ученые нашли способ быстро помочь поврежденным хрящам и менискам. Инновационный гидрогель обладает необходимой липкостью, чтобы оставаться на подвижном суставе до полного заживления тканей.

Хрящи, мениски и подобные им биологические ткани трудно восстанавливаются после травм. Всему виной полное или частичное отсутствие кровоснабжения. Решить вопрос помог бы укол с гидрогелем, смешанным со специальным лекарством, что запустило бы регенерацию. Однако подвижность человеческого тела и его жидкостей не позволяет уже существующим гидрогелям выполнять свою работу: движение оказывает давление, из-за чего гель не задерживается надолго на поврежденном месте.

Две группы ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны создали гель, совместимый с мягкими тканями благодаря своей способности приклеиваться к ним. В составе геля 90% воды и 10% волокон особой структуры. Гель справляется с давлением из-за движения и не требует дополнительного крепления.

Руководитель исследования Доминик Пиолетти утверждает, что новая разработка в 10 раз более клейкая, чем то, что уже существует в мире для заживления тканей. А благодаря большому количеству воды в составе гидрогель схож с натуральными тканями.

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Автор - София Волкова
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