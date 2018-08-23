Ученые определили возраст останков гоминин в пещерах Колыбели Человечества

Ученые провели исследования в пещерах Колыбели человечества, расположенных в ЮАР. Их интересовал вопрос возраста гоминин в данной местности и они получили неожиданные результаты.

Исследователи предполагают, что датировка окаменелостей связана с периодом засухи. Растительность, которая закрывала проходы в пещерах, исчезала и там скапливались останки различных существ. Этот вывод был основан на определении возраста сталактитов и сталагмитов, которые там образовались.

Колыбель человечества — несколько комплексов пещер, в которых присутствуют останки гоминин. Их общая площадь составляет 474 квадратных километра. Здесь были найдены кости двух видов австралопитеков — седиба и африканский австралопитек «Миссис Плез»; кости огромного парантропа. Все найденные кости гоминин позволяют ученым подтвердить гипотезы о разнообразии и их эволюционной истории, в том числе связь людей и их предков с климатическими условиями. Тем не менее, проверить на достоверность такую информацию было трудно из-за неточного определения возраста слоев, найденных в окаменелостях. Робин Пикеринг из Кейптаунского университета вместе с южноафриканскими и австралийскими геологами и антропологами принял решение датировать карбонатные натечные образования в пещерах, окружавшие слои, где были найдены окаменелости гоминин. Ураново-свинцовый метод помог провести датировку. Этот способ может определить возраст пород примерно от 1 до 4,5 миллионов лет с примерной погрешностью до 15%. Специалисты датировали 25 образцов, а данные еще 4 натеков были найдены в литературе.

Как выяснилось, натеки были созданы в течении шести промежутков в период с 3,2 до 1,3 миллионов лет назад. Авторы исследования считают, что эти промежутки указывают на дождливый период, в время которых появились натеки, а отверстия закрывались растительностью. На тот момент никто из живых существ в пещеру не попадал. В период засушливости растительность исчезала с поверхности пещер и, по всей видимости, почва выветривалась и образовывались новые входы.

Один из участников исследования Энди Херрис из австралийского Университета Ла Троба подытожил, что в данном исследовании было показано, что натечные образования могут вести себя, как вулканические слои в Восточной Африке, образовываясь сразу в нескольких пещерах. Это помогает увидеть связь между возрастом натеков и окаменелостями.