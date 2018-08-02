Черные муравьи устраивают карантин при заражении разведчиков

Колония активно пытается изолировать себя от переносчика инфекции ещё до симптомов болезни. Такую особенность насекомых описана в статье для журнала Science.

Сотрудники Лозаннского университета во главе с Натали Строемейт проверили реакцию черных садовых муравьев на зараженных особей. Они поселили одну из колоний лаборатории под наблюдением камер. Специальная программа автоматически фиксировала перемещение особей. Как и ожидалось, разведчики проводили большую часть времени вне улья, а рабочие заботились о потомстве внутри.

В рамках эксперимента, биологи распылили на некоторых особей споры грибка-паразита Metarhizium brunneum. Как правило, они начинают действовать в организме носителя через пару дней и постепенно убивают. Однако муравьи заметили угрозу ещё при инкубационном периоде и устроили своеобразный карантин.

Прежде всего, зараженные разведчики сами заметили свое нездоровое состояние и предпочли удалиться подальше от колонии. Их коллеги по функции также начали реже посещать улей. Ответственные за малышей, в свою очередь, унесли личинки в более глубокие помещения.

Ученые разработали компьютерную модель распространения грибка в таких условиях. Она показала, что паразиты действительно поражают муравьев гораздо медленнее. Однако Натали Строемейт и её группе остались непонятны механизмы, благодаря которым насекомые распознают заразу. Предполагается, что на грибок указывает запах летучих веществ или едва заметные изменения во внешности зараженных.