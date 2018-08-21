Ученые: 200 тысяч лет назад на Земле жили огромные растения-хищники высотой в 12 метров

Специалисты из США провели крупное исследование и выяснили, что у растений не всегда был их привычный облик. Некоторые были особенно большие и агрессивные. По словам ученых, много лет назад на планете могли обитать даже очень большие растения-хищники, сообщает OAnews.

Эксперты уверены, что еще 200 тысяч лет назад Земля была совсем не узнаваема. По планете могли бродить огромные растения-хищники. Как утверждают ученые, рост одной особи мог достигать около 12 метров высоту. Специалисты в ходе раскопок обнаружили ископаемое растение. Оно обладало клювоподобным ртом и рептильными чертами. Объект был найден в Польше.

По словам ученых, гибрид действительно питался животными. Охота проводилась в лесах. Как рассказали эксперты, внешний вид растения был похож на куст с огромным количеством голов. Однако функция этих голов сводилась только к захвату пищи. То есть у этого существа было очень много пастей. Специалисты смогли примерно определить, что по силе такое растение-хищник можно приравнять к слону.

Отмечается, что останки организма сохранились хорошо, но определить его тип все равно очень сложно. Представляется, что растение могло находиться на одном месте по нескольку лет, пуская в землю корневую систему. Известно, что подобные виды были также обнаружены и в других местах планеты. Ученые предполагают, что эти существа могли быть уничтожены из-за многочисленных природных катаклизмов.