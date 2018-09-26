Венгрия оказалась лидером по числу сторонников теории заговора

Сегодня, 10:57 \\ Наука

В ней конспирологией увлекаются до 85% граждан. Такое исследование приводит издание The Guardian.

 Популярностью основных теорий заговора озадачились сотрудники Кембридского университета во главе с профессором Джоном Нотоном. Британские ученые объединили усилия с фондом Leverhulme Trust и компанией Yougov, чтобы шесть лет проводить опросы. Они интересовались мнением людей в Великобритании, Франции, Италии, Португалии, Швеции, Польши, США и Венгрии.

Последняя оказалась бесспорным лидером в этом вопросе. Второе место по числу сторонников конспирологии с 76% заняла Франция. Среди жителей США мировой заговор подозревают 64%, а среди британцев - 60%. Меньше всего идею разделяют в Швеции - всего 52%.

Авторы исследования нашли обоснование для подобных убеждений. По словам руководителя Джона Нотона, теории заговора помогают обычным гражданам внести некую ясность в сложное устройство современного мира. Ранее конспирологию объяснили высоким уровнем стресса среди населения.

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Автор - Александр Лубяной
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