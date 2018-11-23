Древнейший прямой предок человека оказался больше, чем слон или динозавр

На территории Польши ученые нашли останки животного, который является прямым предком людей и всех других млекопитающих. Судя по находке, размерами они были не ниже слона или динозавра.

Описание найденного было опубликовано в журнале Science. Сотрудник Института палеонтологии ПАН в Варшаве Томаш Сулей рассказал, что это является эпохальным открытием, которое бывает однажды в жизни. Обнаружение «лисовиции» кардинально изменило все представление об истории эволюции поздних дициодонтов, которые являются ближайшими родичами млекопитающих времен Триасового периода. Сейчас ученые находятся на том этапе, когда они пытаются понять, каким образом их размер был настолько велик, что не уступал динозаврам или слонам.

Останки дициодонта показывают, что животное было размером 4,5 метра в длину, его высота составляла 2,6 метра, а вес достигал 9 тонн. Исследователи уже прозвали его, как «лисовицией Боянуса» в честь деревни, где нашли окаменелости, а также Людвига Боянуса, немецкого зоолога и члена Петербургской академии наук, который жил в имперской Вильне (ныне Вильнюс).

Ученые предполагают, что существо было травоядным. Его также охарактеризовали, как теплокровное животное в виду того, что скорость его роста такая же, как и у современных млекопитающих и динозавров. Сейчас перед специалистами стоит вопрос: «как травоядные динозавры и дициодонты существовали вместе в одну эпоху, и почему вторые исчезли, а первые стали доминирующими существами на планете в течении следующих 150 миллионов лет при том, что они оба обладали одинаковой массой и размерами?». Ученые продолжают заниматься исследованиями в надежде, что найдут ответы на все волнующие вопросы.