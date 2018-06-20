Антибиотики станут лучше благодаря бактериям

Сегодня, 10:05 \\ Наука

Учёные сделали ключевое для фармацевтики открытие.

Открытие, которое сделали американские учёные из Оксфорда и польские из Университета Адама Мицкевича, поможет полностью пересмотреть фармацевтическую индустрию и разработать новые методы лечения антибиотиками. Самовоспроизведение ДНК является важнейшим процессом для всех форм жизни, но в некоторых случаях ему могут препятствовать искривления в ДНК, называемые суперспиралями. В случае избытка суперспиралей жизненно важные клетки начнут умирать.

Так называемая «молекулярная машина», известная как ДНК-гираза, найденная лишь в клетках бактерий, способна препятствовать образованию суперспиралей, что позволяет ДНК воспроизводиться в привычном темпе. Но до недавнего времени учёные очень приблизительно понимали природу данных процессов.

Профессор Марк Лик из Университета йоркского департамента биологии и физики первым выдвинул предложение использовать лазерные микроскопы для изучения флуоресцентных протеинов. В результате опытов стало известно, что в случае подсвечивания участка с потенциальной суперспиралью гираза активировалась и препятствовала её возниковению. Также профессор Лик заявил, что на основе полученных результатов в скором времени станет возможной разработка новых антибиотиков, которые в себе будут содержать дозированное количество бактериальных гираз. В потенциале такие лекарства смогут в значительной степени укрепить человеческий организм.

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