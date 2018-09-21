В Польше найден древнейший предок всех млекопитающих гигантских размеров

На юге Польши палеонтологи нашли останки древнего предка всех млекопитающих, в том числе и человека, размеры которого не уступали динозаврам.

Раскопки проводили в окрестностях деревни Лисовице. Именно там обнаружены залежи пород, которые сформировались не менее 210 миллионов лет назад, что относят к концу Триасового периода. Также ученые нашли более тысячи костей и прочих окаменелостей, которые в основном принадлежали примитивным динозаврам, крокодилам и мелким древним родичам млекопитающих. Однако недавно исследователи установили, что часть останков принадлежит вовсе не динозаврам, а невероятно крупному дицинодонту длиной 4,5 метра, высотой 2,6 метров и массой около 9 тонн. Гигант был назван «лисовицей Боянуса» в честь деревни. По мнению ученых из Польши, гигант принадлежал к травоядным существам, однако доказательства этой версии все ещё ищут.

Найденные останки указывают на несостоятельность прежних представлений об эволюции древних предков млекопитающих. Теперь ученые поставили перед собой цель выяснить, что могло заставить млекопитающих достичь таких гигантских размеров и как они сосуществовали с динозаврами.

Ранее группа ученых из США обнаружила на склонах Большого Каньона следы первых рептилий, которые жили около 310 миллионов лет назад. Палеонтологи предполагают, что это животное являлось один из первых представителей своего класса.