Ученые обнаружили в глазах больных людей смертельно опасные прионы

Исследователи из США заявили о способности прионов, являющихся возбудителями смертельных нейродегенеративных заболеваний, накапливаться в глазах больных людей с возможностью дальнейшей передачи инфекции при трансплантации роговицы.

Прионы относят к особому классу инфекционных агентов, которые представлены белками с аномальной третичной структурой. Эти белки обладают способностью связываться с другими белками того же типа в живом организме, заставляя их изменяться, генерируя новый инфекционный материал. Ученые сравнивают принцип их действия с зомби, тема которых так популярна уже долгое время. К прионным заболеваниям относят: болезнь Крейтцфельдта-Якоба (известную так же как губчатая энцефалопатия), фатальную семейную бессонницу, куру и некоторые другие неизлечимые заболевания.

Ученые изучали глаза доноров, скончавшихся от губчатой энцефалопатии. В ходе исследований установлено, что органы заражены прионами в масштабах, которые никогда ранее не наблюдались. При губчатой энцефалопатии происходит разрушение коры головного мозга, неизбежно приводящее к летальному исходу. Однако, каким путем инфекционный агент попал в глаз, достоверно неизвестно. Исследователи считают, что сейчас важно разработать методы по предотвращению попадания прионов в организм здоровых пациентов во время трансплантаций.

В настоящее время болезнь Крейтцфельдта-Якоба находится во главе списков с самыми смертельными и опасными заболеваниями на Земле.