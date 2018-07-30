Установлено, что способность распознавания языковой рекурсии присутствует у младенцев с раннего возраста

Сегодня, 04:57 \\ Наука

Исследователи из Германии установили, что способность распознавания языковой рекурсии у детей присутствует с самого раннего возраста, что является одним из доводов в пользу врождённости языковых способностей человека.

Языковая рекурсия - это способность соединять вместе части главного предложения, которое разделено придаточными. Исследования проводили при помощи электроэнцефалографии, которая измеряла активность головного мозга пятимесячных младенцев при обработке звуков, соответствующих правильно построенным фразам с вложенными конструкциями, либо же нарушающим это правило.

Для исключения когнитивных затрат младенца при попытках понять сказанное, ученые вместо слов использовали звуки определенной частоты. Каждая звуковая комбинация соответствовала какому-то конкретному предложению с придаточной конструкцией. Полученные данные показали, что дети способны распознавать нарушенную конструкцию.

Считается, что для грамматики любого человеческого языка характерна возможность порождения придаточных предложений и конструкций, а также, что воспроизводить и понимать такие конструкции может только человек. Однако первый довод оспаривает существование языка пираха, в котором факт наличия рекурсии не доказан.

Пока полученные результаты говорят о том, что способности к понимаю рекурсии может быть либо врожденными, либо развиваться с самого раннего возраста. В будущем планируется провести подобные эксперименты с участием приматов.

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