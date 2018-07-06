Ученые создали гнущиеся солнечные батареи из органики

Сегодня, 07:30 \\ Наука

Команда ученых создала новые солнечные батареи, способные гнуться и растягиваться. Они представляют собой фотоэлектрические пластины из органических веществ. Изобретение пригодно для непрекращающейся генерации энергии.

Об изобретении стало известно из журнала Chemistry of Materials. В исследовании приняли участие научные сотрудники из Университета Райса, Общественного колледжа Хьюстона и Брукхейвенской лаборатории. Свой вариант солнечных батарей ученые сконструировали из углеродных и полимерных материалов, что позволяет накапливать солнечный свет и превращать его в ток. Предпочтение отдали органическим материалам благодаря их тонкости, легкости и бюджетной стоимости. Минусом стала производительность в 15%, в то время, как у кремниевых солнечных батарей этот показатель достигает 22%.

Доктор Рафаэль Вердуско, руководящий исследованием, прокомментировал изобретение. Он отмечает, что важным является вопрос механики. Для решения проблем с хрупкими трескающимися материалами нужно проделать большую работу для поиска надежных гибких заменителей. Исследование заключалось в том, чтобы пустить в оборот материалы, созданные за последнее двадцатилетие, которые улучшат механические свойства новых батарей.

С органическими полимерами ученые соединили тиоленовые реагенты на основе серы, что дало гибкость. Опытным путем было установлено идеальное количество тиолена – 20%. При таком показателя сохраняется гибкость и производительность. Для растягивания был применен политиофен. На практике исследователи вывели, что наилучшего растяжения нужно использовать до 20% вещества.

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Автор - София Волкова
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